Wie das Übernahmeangebot des US-Investors Starwood für bis zu 26 Prozent des Aktienkapitals an der börsennotierten österreichischen CA-Immo gelaufen ist, wird in den kommenden Tagen bekannt gegeben, verlautete am Mittwochabend zur APA.Starwood Capital hat sein Übernahmeangebot für das CA-Immo-Paket im April abgegeben und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...