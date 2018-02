Ebikon - Der Lift- und Rolltreppenhersteller Schindler hat erstmals einen Umsatz von mehr als 10 Mrd CHF erzielt und die Profitabilität gehalten. Unter dem Strich resultierte ein höheres Nettoergebnis. Das Neuanlagen-, wie auch das Unterhaltsgeschäft seien profitabel gewachsen, schreibt das Unternehmen in einer Mitteilung vom Freitag. Auch für das laufende Jahr wird erneut Wachstum erwartet.

Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahr um 5,1% auf 10,18 Mrd CHF und in Lokalwährungen betrug das Plus +4,6%. Der Auftragseingang nahm derweil um 5,9% auf 10,99 Mrd CHF zu (LW +5,5%). Beim Betriebsergebnis auf Stufe EBIT verbesserte sich der Innerschweizer Konzern um 4,8% auf 1,19 Mrd CHF, was einer unveränderten EBIT-Marge von 11,7% entspricht.

Bereinigt um Sondereffekte (Restrukturierung, Verkauf Japan-Geschäft) stieg der EBIT um rund 10% und die Marge verbesserte sich um 50 BP auf 12,0%, wie Schindler weiter schreibt. Der Reingewinn stieg um 7,4% auf 884 Mio CHF. Mit den Zahlen hat Schindler die eigenen Zielsetzungen erreicht. Im Vergleich zu den Analystenschätzungen ...

