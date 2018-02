Der Soundtrack zum dritten Teil der Erotik-Verfilmung "Fifty Shades Of Grey" ist die neue Nummer eins der offiziellen deutschen Album-Charts. Das teilte die GfK am Freitag mit.

Die Soundtracks zum ersten und zweiten Teil hatten bei ihrer Veröffentlichung die Positionen eins und drei erreicht. Ed Sheeran ("÷") und Justin Timberlake ("Man Of The Woods") belegen die weiteren Podiumsplätze. In den Single-Charts führt Bausa mit "Was du Liebe nennst" die Liste an. Silber geht an Ed Sheeran ("Perfect").

Die offiziellen deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab.