Liebe Leser,

am Dienstag, 22. Februar, könnte es in Bezug auf die Deutsche Telekom spannend werden: Denn dann will das Unternehmen seine Geschäftszahlen für das Jahr 2017 bekannt geben. Auch ein Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr könnte dann anstehen - beides dürfte Aktionärinnen und Aktionäre interessieren. Bis dahin ist die Frage, ob der Kurs frische Impulse bekommt oder in einer Abwarte-Haltung bleiben wird. Der Blick auf den Chart zeigt, dass sich die Marke von 13 Euro als eine ... (Peter Niedermeyer)

