Zum Auftakt des 23. Spieltages in der Fußball-Bundesliga hat der 1. FSV Mainz 05 bei Hertha BSC mit 2:0 gewonnen. Ein Doppelschlag von Robin Quaison mit Treffern in der 40. und 65. Minute brachte den Mainzern drei wichtige Punkte in ihrem Abstiegskampf.

Sie bleiben allerdings trotz des Sieges auf dem Relegationsplatz. Hertha hatte nur zwei nennenswerte Chancen und zeigte ansonsten wenig Motivation.