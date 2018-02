Am 23. Spieltag in der Fußball-Bundesliga hat Schalke gegen Hoffenheim mit 2:1 gewonnen. Thilo Kehrer traf in der 11. Minute für die Gastgeber, Breel Embolo legte in der 28. Minute nach, der Anschlusstreffer kam erst in der 78. Minute durch Andrej Kramaric.

Hoffenheim drehte die letzten Minuten soweit auf, dass Schalke zum Schluss regelrecht noch um den Sieg zittern musste, nachdem die Königsblauen über weite Strecken klar überlegen waren. In der Tabelle klettert Schalke damit auf Platz fünf, Hoffenheim ist auf Platz neun.