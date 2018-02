Liebe Leser,

Volkswagen ist in den vergangenen Handelstagen etwas schwächer geworden. Die Aktie hat dennoch per Wochenbilanz ein grünes Ergebnis, das jetzt wieder größere Chancen verspricht. Denn nach einem kleinen Plus von gut 1 % locken wieder alte Zwischenhochs. Konkret: Chartanalysten sprechen davon, dass Volkswagen noch immer im charttechnischen Aufwärtstrend ist. Die Aktie hat dabei interessante Marken bestätigt. Bei 160 Euro finden sich Unterstützungen, die auch in dieser Woche ... (Frank Holbaum)

