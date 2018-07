München (www.anleihencheck.de) - Für Vontobel ist die Volkswagen-Vorzugsaktie (ISIN DE0007664039/ WKN 766403) eine Investmentidee und die Bank Vontobel Europe AG liefert Vorschläge, wie Anleger mit Aktienanleihen von dieser Einschätzung profitieren können.Nach Daimler (Car2Go) und BMW (DriveNow) steigt der deutsche Autohersteller Volkswagen (VW) in den Carsharing-Markt ein. Am Mittwoch habe der Vertriebs- und Marketingvorstand Jürgen Stockmann erklärt, dass VW ein eigenes Angebot plane und 2019 an den Start gehen wolle. Während Daimler und BMW ihre Carsharing-Aktivitäten zusammenlegen würden, um die Verluste aus dem Geschäft einzudämmen, wolle VW kräftig investieren. "Wir sind der Überzeugung, dass der Carsharing-Markt noch Potenzial hat", habe VW-Vertriebsvorstand Jürgen Stackmann bei einer Veranstaltung in Berlin erklärt. Der Automobil-Riese rechne alleine in Europa mit 24 Millionen potenziellen Nutzern. Die Flotte des neuen Angebots solle vollständig aus Elektrofahrzeugen bestehen. Im Jahr 2020 möchten die Wolfsburger das Angebot auch auf europäische, nordamerikanische und asiatische Metropolen ausweiten. ...

