Seit Donnerstag befindet sich die Nordex-Aktie in einer Abwärtsbewegung. Diese wurde am Donnerstag bei einem Kurs von 10,38 eingeleitet. Obwohl es aktuell gar keine Nachrichten gibt, fällt die Aktie am Freitag um weitere 1,2 Prozent Punkte und schließt den Handel bei 9,47 Euro ab. Wird sich der Wert davon erholen oder ist eine längere Abwärtsbewegung in Sicht? Da keine News vorliegen, hilft hierbei nur die Charttechnik. Wichtig ist es jedoch unabhängig ...

Den vollständigen Artikel lesen ...