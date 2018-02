Ein Blick auf den Tageschart der Airbus SE Aktie macht deutlich, dass sich der Markt bereits seit vielen Monaten in einem starken Aufwärtstrend befindet. Hierbei kam es immer wieder zu kleineren und auch mal größeren Korrekturen in Short-Richtung. Diese konnten dann jedoch stets für gute Einstiege in den vorherrschenden Aufwärtstrend genutzt werden. Die vergangene Handelswoche war dagegen alles andere als korrektiver Natur. In den letzten drei Handelstagen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...