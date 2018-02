Am 23. Spieltag in der Fußball-Bundesliga hat Stuttgart in Augsburg mit 1:0 gewonnen. Augsburg hatte die letzten sechs Heimspiele für sich entschieden, Stuttgart war in dieser Saison als einzige Mannschaft noch ohne Auswärtssieg - beide Serien sind damit gerissen.

Mario Gomez schoss in der 27. Minute den entscheidenden Treffer. Nach Videobeweis wurde dem FCA ein Treffer aberkannt und dem VfB ein Elfer verweigert. Augsburg tat sich die ganze Zeit angesichts des Rückstandes schwerfällig - der Sieg der Baden-Württemberger daher glücklich, aber verdient.