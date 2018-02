Liebe Leser,

FCA hat in den ersten 9 Monaten von Sondereffekten und einem starken US-Geschäft profitiert. Der Umsatz stieg zwar nur um 0,9%, der Gewinn hat sich aber nahezu verdoppelt. Geholfen haben zum einen eine Versicherungszahlung für eine Explosion in einem chinesischen Werk, zum anderen der Verkauf margenstarker Chrysler-Modelle. Nach den Wirbelstürmen in den USA mussten viele zerstörte Geländewagen und Pick-ups ersetzt werden. Dennoch lag der Absatz mit 3,5 Mio Fahrzeugen nur auf ... (Volker Gelfarth)

Den vollständigen Artikel lesen ...