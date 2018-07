Die Umsatz- und Gewinnwarnung von Fiat-Chrysler hat am Mittwochmittag den europäischen Automobilsektor belastet. Mit einem Abschlag von 2,3 Prozent waren Automobilwerte der größte Verlierer unter den Sektoren. Für BMW , Daimler , Volkswagen , Infineon und Continental reichten die Verluste von 1,6 bis zu 2,9 Prozent. Aktien von Fiat Chrysler sackten in Mailand um mehr als 8 Prozent ab.

"Nach den überraschend starken Zahlen von PSA ist das nun eine Hiobsbotschaft für die Branche", sagte ein Händler. Am Vortag hatten euphorisch aufgenommene Geschäftszahlen der Franzosen die gesamte Branche nach oben getrieben. Nun aber führe die Warnung der Italiener den Aktionären die mit den Importzöllen auf Autos verbundenen Risiken des zunehmenden Protektionismus für die Bilanzen der Branche eindringlich vor Augen. Und auch von den Gesprächen zwischen EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker mit dem US-Präsidenten Donald Trump am Abend in den USA sei "wohl nichts Gutes für die Autoindustrie zu erwarten", sagte der Händler./bek/jha/

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE0005190003 DE0007100000 DE0007664039 NL0010877643

AXC0215 2018-07-25/14:18