Erst am letzten Sonntag hatten wir im RuMaS Express-Service eine Trading-Chance mit Wirecard beschrieben. Der Artikel dazu hatte den Titel: "Wirecard: Noch ist das Ding heiß! Trading-Chance noch nicht vom Tisch!" Am 14.02. konnten wir den Treffer melden und der Artikel hatte folgende Überschrift: "Wirecard: Treffer + 25% mit weiteren Chancen! Das sieht sehr gut aus!" Wie richtig diese Einschätzung wieder einmal war, können Sie am Chart sehr schön ...

Den vollständigen Artikel lesen ...