Ob der Abwärtstrend der Henkel-Aktie gebremst wird, kann sich in der nächsten Woche entscheiden. In der Abwärtsbewegung in der vorletzten Woche nach den Crash-Tagen in den USA war die Aktie unter die Unterstützung bei 105,25 Euro geraten. Zwischen dem 06.02. und 14.02. gab es eine Seitwärtsbewegung im Bereich 104,00/106,00 Euro, die wie eine Bodenbildung aussieht und am 15.02. sah man eine Gegenbewegung, die bis in den Bereich um 108,00 Euro reichte. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...