Soll eine Bewegungsmeldung in Akku-betriebenen Endgeräten umgesetzt werden, so sind kleine, flache Sensoren mit geringem Energieverbrauch gefragt. Üblicherweise werden diese Aufgaben mit passiver Messung gelöst. Da passive Sensoren nach dem thermischen Prinzip selbst keine Strahlung abgeben, sondern geringe Temperaturschwankungen in Form von Infrarotstrahlung erfassen, benötigen sie weitaus weniger Energie als aktive Sensoren. Die Wärmestrahlung, die jedes Objekt oder Lebewesen abgibt, wird in ein elektrisches Signal gewandelt und kann eine Aktion auslösen. Zum Beispiel lassen sich Beleuchtung und Klimaanlage automatisch aktivieren, wenn ein Mensch einen Raum betritt. Die häufig verwendeten pyroelektrischen Sensoren (PIR), die nach diesem Prinzip arbeiten, sind in der Tat energiesparend, kosteneffizient und verlässlich. Doch sie benötigen zusätzlich eine Linse, um Temperaturschwankungen durch Umgebungseinflüsse wie Sonnenlicht oder eine Klimaanlage kompensieren zu können. Der Linsenaufbau vergrößert die Bauhöhe so erheblich, dass ein Einbau zum Beispiel in flache Bedienfelder schwierig ist.

Vielseitig und kompakt

Excelitas Technologies bietet als geeignete Alternative eine äußerst kleine Lösung für die Detektion auf kurzen Distanzen an, die auf dem Messprinzip der Thermosäule (Thermopile) beruht. Mit dem Calipile ist es gelungen, einen sehr kompakten, kalibrierbaren Single-Pixel-Thermopile-Sensor zu konstruieren, der laufend in einem einzigen Gerät digitale Anwesenheitserfassung, Bewegungserkennung ...

