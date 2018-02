Die Börse in Frankfurt hat am Montagmittag leichte Kursgewinne verzeichnet: Gegen 12:30 Uhr wurde der DAX mit rund 12.466 Punkten berechnet. Dies entspricht einem Plus von 0,11 Prozent gegenüber dem vorherigen Handelstag.

An der Spitze der Kursliste stehen die Anteilsscheine der Deutschen Bank, der Commerzbank und der Münchener Rück. Die Aktien von Daimler sind gegenwärtig entgegen dem Trend deutlich im Minus die Schlusslichter der Liste. Einem Bericht der "Bild am Sonntag" zufolge wird der Autobauer durch die US-Ermittlungen zum Diesel-Skandal belastet.