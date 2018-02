Die Solarpreise von Eurosolar e.V. gehen in die nächste Runde. Ab heute können Bewerbungen und Vorschläge aus dem Bereich Erneuerbare Energien für den Deutschen und Europäischen Solarpreis 2018 eingereicht werden.'¨ Die Ausschreibung erfolgt in verschiedenen Kategorien und richtet sich an dezentrale Akteure der Energiewende, die durch Innovation und Engagement den Weg in die richtige Richtung weisen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...