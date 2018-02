Bern - Der Verwaltungsrat der Schweizerischen Depeschenagentur (SDA) hat die Verhandlungen mit der Redaktionskommission nach vier Runden am Montag für gescheitert erklärt. Die Verwaltungsratsdelegation hatte bereits am Freitag die Einigungsstelle des Staatssekretariats für Wirtschaft (Seco) angerufen.

Auch beim vierten Gesprächstermin seien unterschiedliche Vorstellungen über die Ausgestaltung des Sozialplans geblieben, teilte die Verwaltungsratsdelegation am Montag mit. Es sei ein "grosszügiger" Sozialplan bereitgestellt worden, welcher in den Verhandlungen noch einmal aufgebessert worden sei. Dieser betrage nun 2,5 Mio CHF - zudem sei ein mit 100'000 CHF dotierter Härtefallfonds in Aussicht gestellt worden. Bei der Ausgestaltung des Sozialplans habe es aber "unterschiedliche Vorstellungen" gegeben, weshalb die Verhandlungen für "gescheitert" erklärt worden seien. Nun soll die Einigungsstelle des SECO eine Einigung in dieser Frage erreichen.

Redaktion fordert Stopp bei Abbaumassnahmen

Die Delegation der Redaktion hält die externe, einseitig angerufene ...

