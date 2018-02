Der USD/JPY schloss am Montag den europäischen Handel mit einem Plus von 0,35 Prozent auf 106,57 Yen. In der Spitze notierte das Devisenpaar auf 106,72 Yen. Auftrieb gaben Wortmeldungen aus der Kreisen der japanischen Regierung, wonach man über die Stärke des Yens besorgt und zu Interventionen bereit sei. Zudem wurde Notenbankgouverneur Kuroda für ...

