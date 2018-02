Der Investor Peter Thiel ist nicht der einzige Kritiker, der Echokammern in Silicon Valley beklagt. Jetzt zieht er nach Los Angeles.

Wie immer, wenn es eigentlich keine Regeln gibt, gibt es eben doch welche. Das gilt auch in Silicon Valley, etwa für das Gesetz von Freiheit, Regelbruch und produktivem Zerstören. Technologiefirmen beanspruchen es gern für sich, wenn sie traditionelle Märkte aufmischen. Journalisten hingegen kontrollieren sie, stellen kritische Frager in die Nörgler-Ecke oder tun sie als technologiefeindlich ab.

Silicon Valley ähnelt einer Echokammer mit beschränkter Außensicht. Auch die Glaubwürdigkeit der These, dass mehr Digitalisierung über Nacht mehr Fortschritt für alle bringt, wird täglich durch Szenen auf den Straßen San Franciscos erschüttert. Vor den Konzernzentralen von Uber, Twitter oder Square in Downtown jagen Drogenabhängige Heroin in ihre Adern und Obdachlose reißen sich gegenseitig den Latschen vom Fuß.

Der Paypal-Macher und Milliarden-Investor Peter Thiel hat das Weltverbesserungsgerede wiederholt kritisiert und sogar als "Google-Propaganda" bezeichnet. Er zieht nun nach Los Angeles, angeblich nervt die ideologische Uniformität allzu sehr. Zwar ist LA nicht aus der Welt, durch den Platz in Facebooks Aufsichtsrat bleibt Thiel dem Valley verbunden. Doch mit der Kritik an der Monokultur in Digitalien steht der Liberale und Unterstützer von Donald Trump nicht allein.

Viel spricht für einen sich anbahnenden Exodus der Konservativen aus Silicon Valley. Der Internet-Pionier und Investor Bob Metcalfe, Erfinder des Ethernet, einer Übertragungstechnik der 70er-Jahre, aus der später ein einheitliches Protokoll für die Kommunikation im Internet wurde, sagte dem Handelsblatt: "Kalifornien tötet Silicon Valley mit seinem Schwenk nach links." ...

