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RECKITT BENCKISER GROUP PLC
RECKITT BENCKISER GROUP PLC Chart 1 Jahr
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RECKITT BENCKISER GROUP PLC68,25-1,80 %
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VINCI SA82,42-0,77 %