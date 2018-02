Die drei Unternehmen wollen gemeinsam einen 22 Megawatt-Speicher installieren, der Primärregelenergie und Netzdienstleistungen bereitstellen soll. Die geplanten Investitionen für das Projekt liegen bei 17 Millionen Euro.Enel will zusammen mit Enertrag und Leclanche werden gemeinsam ein Großspeicher-Projekt in Deutschland realisieren. Die deutsche Tochter des italienischen Energiekonzerns, Enel Green Power Germany, habe dazu eine Vereinbarung mit dem Windkraftanlagenbauer Enertrag und dem Schweizer Speicherlieferanten Leclanche eine Vereinbarung unterzeichnet, teilten die Unternehmen am Dienstag ...

