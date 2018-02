Zürich - Die Schweizer Aktienbörse tendiert am Dienstagmittag im Einklang mit anderen europäischen Märkten ohne klare Richtung seitwärts. Belastet wird der Markt durch die Schwergewichte Nestlé und Roche, die Kursabgaben verzeichnen. Da die Wall Street gestern feiertagsbedingt geschlossen war und es an gewichtigen Unternehmensmeldungen mangelt, fehlt es an Impulsen. Je nachdem wie die US-Börse eröffnet, könnte das Pendel deutlicher in die eine oder andere Richtung ausschlagen.

Der jüngste Verlauf zeige, dass es den Börsen in Europa an Eigenständigkeit fehle, meint ein Händler der LUKB. Mit Eröffnung der US-Börse könnte die Zinsdiskussion wieder aufflammen. Heute werde die US-Regierung kurzlaufende Staatsanleihen auf Rekordniveau begeben, um die Rechnungen aus dem kurzzeitigen technischen Finanzierungsstopp zu bezahlen und den neuen Haushaltsplan zu unterstützen, erinnern die Experten von CMC Markets. Ein Blick in die Handelsbücher der US-Terminbörsen würden zeigen, dass grosse Adressen im Vorfeld ihre Leerverkaufspositionen bei Kurzläufern rasant aufgelöst hätten. Niemand wolle derzeit auf fallende Zinsen am kurzen Ende bei US-Renten setzen.

Der Swiss Market Index (SMI) steht um 11.55 Uhr mit +0,07% auf 8'914,89 Punkte geringfügig im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...