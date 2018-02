Aarau (ots) -



Die Aargauische Kantonalbank (AKB) schliesst das Geschäftsjahr

2017 mit einem Spitzenergebnis ab. Der Zuwachs beim Kundenvolumen

betrug insgesamt CHF 3,1 Milliarden. Mit CHF 386,2 Millionen

resultierte der höchste Geschäftsertrag seit Bestehen der Bank. Der

Geschäftserfolg knüpft mit CHF 189,9 Millionen beinahe nahtlos an die

operativen Ergebnisse der beiden Vorjahre an. Die AKB weist für 2017

mit CHF 145,6 Millionen einen um CHF 3,4 Millionen oder 2,4 % höheren

Jahresgewinn aus als im Vorjahr. Der Bankrat beantragt eine

Gewinnablieferung an den Kanton Aargau von CHF 96,0 Millionen.



Sehr erfreut über das Ergebnis 2017 zeigt sich Direktionspräsident

Pascal Koradi: "Es ist uns gelungen, unser Geschäftsmodell

erfolgreich weiterzuentwickeln. Wir konnten unseren Fussabdruck

deutlich vergrössern. Das zeigt sich unter anderem in der Zunahme der

Kundenvermögen um CHF 1,8 Milliarden und dem hohen Neugeldzufluss

(Net New Money) von CHF 1,5 Milliarden".



Die Kennzahlen im Jahresvergleich:



2016 CHF 2017 CHF Veränderung in %



Geschäftsertrag 386,2 Mio. 383,9 Mio. +0,6



Geschäftserfolg 195,1 Mio. 189,9 Mio. -2,7



Jahresgewinn 142,2 Mio. 145,6 Mio. +2,4



Bilanzsumme 25,2 Mrd. 27,0 Mrd. +6,8



Eigenkapital vor

Gewinnverwendung 2,2 Mrd. 2,3 Mrd. +3,9



Kundenvolumen 46,1 Mrd. 49,2 Mrd. +6,6



Ausleihungen

an Kunden 20,8 Mrd. 21,8 Mrd. +4,7



Kundengelder 16,3 Mrd. 17,3 Mrd. +6,1



Kundenvermögen 22,4 Mrd. 24,2 Mrd. +7,9



Netto-Neugeld-Zufluss 1,1 Mrd. 1,5 Mrd. +34,7



Vorgeschlagene

Gewinnablieferung

an Kanton 99,0 Mio. 96,0 Mio. -3,0



Gesamtkapitalquote 16,2 % 16,1 %



Cost-Income-Ratio 46,1 % 48,4 %



Kommentare zu Bilanz und Erfolgsrechnung:



Bilanzentwicklung und Kundenvolumen



Die Bilanzsumme beträgt Ende 2017 CHF 27,0 Milliarden; das sind

CHF 1,7 Milliarden oder 6,8 % mehr als im Vorjahr. Nebst einer

Aufstockung unserer flüssigen Mittel war die Vergabe von Hypotheken

der Haupttreiber für das Bilanzwachstum auf der Aktivseite. Auf der

Passivseite haben sich die Verpflichtungen aus Kundeneinlagen sowie

die Anleihen und Pfandbriefdarlehen entsprechend erhöht. Insgesamt

hat sich das Kundenvolumen, die Summe von Ausleihungen an Kunden,

Kundengeldern und Depotvermögen um CHF 3,1 Milliarden erhöht.



Markantes Wachstum der Kundenausleihungen



Die Ausleihungen an Kunden zeigten ein Wachstum von CHF 1,0

Milliarden oder 4,7 % und liegen per Jahresende bei CHF 21,8

Milliarden. Das Wachstum erfolgte grösstenteils über die

Hypothekarforderungen, die eine Nettozunahme von CHF 1'248,2

Millionen oder 6,4 % auf insgesamt CHF 20,8 Milliarden verzeichneten.



Neue Kundengelder



Bei den Kundengeldern erzielte die AKB einen Anstieg um CHF 1,0

Milliarde oder 6,1 % auf CHF 17,3 Milliarden. Es handelt sich damit

um das höchste Wachstum der letzten fünf Jahre. Die Bank wertet dies

als starken Vertrauensbeweis in ihre Sicherheit und Beständigkeit,

aber auch als Zeichen dafür, für ihre Kundinnen und Kunden "einfach

massgebend" zu sein.



Kapitalbasis weiter verstärkt



Die Eigenkapitalbasis wurde von CHF 2,2 Milliarden auf CHF 2,3

Milliarden erhöht. Die Gesamtkapitalquote beträgt Ende 2017 16,1 %.



Geschäftsertrag mit Höchstwert



Der Geschäftsertrag von CHF 386,2 Millionen liegt CHF 2,3

Millionen oder 0,6 % über dem Vorjahr, was den Höchstwert seit

Bestehen der AKB darstellt.



Geschäftserfolg



Mit einem Geschäftserfolg von CHF 189,9 Millionen (- 2,7 %)

erreichte die AKB nicht den hohen Vorjahreswert von CHF 195,1

Millionen; es ist jedoch der drittbeste Geschäftserfolg in ihrer

Geschichte.



Jahresgewinn erhöht



Die AKB erzielte mit CHF 145,6 Millionen einen um CHF 3,5

Millionen oder 2,4 % höheren Jahresgewinn als im Vorjahr.



Tieferes Zinsergebnis



Im Zinsengeschäft - dem mit einem Anteil von 66 % stärksten

Ertragspfeiler - verzeichnet die AKB einen Nettoerfolg von CHF 255,3

Millionen; das sind CHF 13,6 Millionen oder 5,1 % weniger als im

Vorjahr. Die AKB begründet ihr Zinsergebnis durch das weiterhin

aktuelle Tiefzinsumfeld, den hohen Margendruck und den gegenüber dem

Vorjahr geringer ausgefallenen Mehrauflösungen von

Wertberichtigungen.



Erfolgreiches Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft



Der Erfolg aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft nahm

um CHF 3,3 Millionen (5,7 %) auf insgesamt CHF 62,3 Millionen zu. Die

anhaltend erfreuliche Entwicklung an den Finanzmärkten wirkte sich

positiv auf das Anlagegeschäft aus. Es resultierte eine Zunahme im

Kommissionsertrag aus dem Wertschriften- und Anlage-geschäft um CHF

2,2 Millionen oder 5,0 % auf CHF 46,4 Millionen.



Handelsergebnis weiter gesteigert



Der Erfolg aus dem Handelsgeschäft konnte um CHF 10,9 Millionen

oder 21,3 % gesteigert werden und erreichte damit einen neuen

Höchstwert von CHF 61,9 Millionen. Die Zunahme basierte insbesondere

auf der konsequenten Nutzung von Opportunitäten durch das Treasury,

die sich aufgrund der grossen Zinsdifferenz der Hauptwährungen zum

Schweizer Franken ergaben.



Höherer Geschäftsaufwand



Der Geschäftsaufwand stieg um CHF 10,1 Millionen oder 5,7 % auf

CHF 187,0 Millionen. Der Personalaufwand nahm dabei um CHF 5,8

Millionen oder 5,4 % auf CHF 112,4 Millionen zu, was in erster Linie

auf die Erhöhung der Anzahl Mitarbeitenden sowie Anpassungen bei den

Personalleistungen zurückzuführen ist. Der Sachaufwand von CHF 74,6

Millionen lag CHF 4,4 Millionen oder 6,2 % über dem Vorjahreswert.

Dieser Anstieg wurde hauptsächlich durch die digitale

Weiterentwicklung der Bank und Investitionen in das

Geschäftsstellennetz verursacht.



Tiefe Cost-Income-Ratio



Die Cost-Income-Ratio, inklusive Abgeltung der Staatsgarantie,

beträgt 48,4 % (Vor-jahr 46,1 %) und liegt damit weiterhin deutlich

unter dem vom Eigentümer langfristig festgelegten Maximum von 55 %.



Gewinnablieferung an den Kanton



Der Bankrat der Aargauischen Kantonalbank beantragt dem

Regierungsrat für das Geschäftsjahr 2017 eine Gewinnablieferung von

CHF 96,0 Millionen. Zusammen mit der Abgeltung der Staatsgarantie von

CHF 11,1 Millionen entrichtet die AKB, vorbehältlich der Genehmigung

durch den Grossen Rat, eine Gesamtentschädigung an den Kanton Aargau

von insgesamt CHF 107,1 Millionen.



CHF 12,3 Millionen Steuern für die Gemeinden im Kanton Aargau und

den Kanton Solothurn



Zusätzlich zu den CHF 107,1 Millionen Gesamtentschädigung an den

Kanton Aargau entrichtet die Aargauische Kantonalbank aus dem

Geschäftsergebnis 2017 in den Kantonen Aargau und Solothurn Steuern

im Gesamtbetrag von CHF 12,3 Millionen.



Ausblick



Die Aargauische Kantonalbank erwartet ein gutes Geschäftsjahr

2018. Der Wirtschaftsraum Aargau ist in robuster Verfassung. Der

breit diversifizierte Branchenmix bei den Unternehmen und die

attraktive Standortqualität des Kantons dürften allfällige, leichte

Abkühlungen im Immobilienbereich aufwiegen. Das Kundenportfolio der

Bank weist eine ausgewogene Zusammensetzung mit einem adäquaten

Risiko-Exposure und weiterem Wachstumspotenzial auf. Die AKB ist

daher optimistisch, ihre Position als für ihre Kundinnen und Kunden

"einfach massgebende" Finanzpartnerin nachhaltig weiter ausbauen zu

können.



