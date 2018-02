Zürich (awp) - Die Volumen im ausserbörslichen Handel der Zürcher Kantonalbank sind in der vergangenen, ferienbedingt ruhigen Handelswoche deutlich zurückgegangen. Sie verringerten sich um 35.4% auf 1.5 Mio CHF. Auch die Anzahl der Abschlüsse fiel geringer aus, indem sie auf 102 von 115 sank. Der ZKB KMU Index verbesserte sich hingegen dank der Performance der Wochengewinner um 0.2% auf 1'373.04 Punkte.

Der rege gehandelten NZZ-Aktien waren Volumengewinner der vergangenen Handelswoche. In 14 Transaktionen setzten sie 325'000 CHF um. Dahinter folgten die Reishauer-Namenaktien mit 240'000 CHF, erzielt in drei Trades. In den Valoren von Aluminium Laufen setzte die ZKB in vier Abschlüssen 161'300 CHF um. Auch die gesuchten Titel der Precious Woods Holding AG übersteigen die Umsatzmarke von 100'000 CHF (106'240 CHF in 14 Trades).

Die Gewinnerseite wurde von Bergbahnen dominiert. Die Aktien der Rigi Bahnen AG legten um 6.3% zu, gefolgt von den Titeln der Schilthornbahn mit einem Plus von 5.7%, Weisse Arena-Valoren beendeten die Handelswoche mit einer Kursavance von 4.4%. Thermalbad Zurzach stiegen um 1.54%. Auf der Gegenseite büssten die Valoren der Arosa Bergbahnen AG am meisten ein (-2.9%). Die WWZ-Papiere sanken um 1.2%, und die NZZ-Aktien um 0.9%

Wochennews

Weleda hat im Geschäftsjahr 2017 den Umsatz gesteigert. Insbesondere der Absatz bei Naturkosmetika und die Internationalisierung wirkten positiv. Der konsolidierte, provisorische Umsatz stieg um 2.8% auf EUR 401 Mio und lag damit erstmals über EUR 400 Mio. Bei den Naturkosmetika stieg der Umsatz um 4.2% auf rund EUR 292 Mio an. Wesentlicher Wachstumstreiber sei die Internationalisierung gewesen. Während die Umsätze in der Region DACH um rund 1.4% stiegen, hat sich die Marktleistung in den anderen Regionen um 7.5% erhöht. Auch USA seien wieder auf dem Wachstumspfad. Neuprodukte, insbesondere die erweiterte Deo-Linie, hätten ebenso zum Wachstum beigetragen. Der Umsatz mit Arzneimitteln lag mit EUR 109 Mio auf Vorjahresniveau. Rückgange in DACH und Westeuropa seien durch die Entwicklung in Südamerika kompensiert worden. Angaben zum Gewinn macht das Unternehmen keine. Das Nettofinanzguthaben (Flüssige Mittel abzüglich verzinslicher Finanzverbindlichkeiten) per Ende 2017 wurde auf EUR 37 Mio von EUR 14 Mio vor Jahresfrist ...

Den vollständigen Artikel lesen ...