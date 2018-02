Liebe Leser,

die Commerzbank hat am Montag erneut etwas zugelegt und notiert auch am heutigen Dienstag im Plus. Die Aktie nähert sich aus Sicht der charttechnischen Analyse weiteren Hochpunkten, sodass der nächste Ausbruch nach oben nicht mehr weit scheint. Das wiederum verheißt eine Chance auf Kursgewinne von mehr als 20 %. Im Einzelnen: Die Aktie nähert sich mit einem Plus von fast 1 % der 13-Euro-Hürde. Sollte es nun gelingen, auch diese Barriere nach oben zu durchkreuzen, hat die Aktie ... (Frank Holbaum)

