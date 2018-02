Liebe Leser,

K+S hat am Montag schon wieder ein sehr starkes Zeichen gesetzt. Die Aktie könnte dennoch ein Schnäppchen sein, meinen charttechnische Analysten (die sich mit den inhaltlichen Bewertungen nicht auseinandersetzen). Im Einzelnen: Die Aktie konnte 2,5 % aufsatteln. Dabei ist der Wert auf fast 22 Euro nach oben gesprungen und arbeitet auch am Dienstag daran, diese Hürde zu überwinden. Die Chartanalysten meinen, zumindest kurzfristig sei die Aktie erneut in einem Aufwärtstrend ... (Frank Holbaum)

