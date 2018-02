Die rechtskonservative Regierung in Wien will ein geplantes Nichtrauchergesetz verhindern. Durch ein Volksbegehren droht ihr eine Niederlage.

Die dicke Luft im "Schwarzen Kameel" stört die Gäste nicht. Dicht gedrängt qualmt die Wiener Stammkundschaft an Stehtischen bei einem Glas vom Wein "Gemischter Satz" und einem Wiener Schnitzel. Das 400 Jahre alte Restaurant in der Donaumetropole ist ein Ort der gastronomischen Lebensfreude, der ohne Rauch für manchen Gast nicht vorstellbar ist. "Unser Haus im Herzen der Wiener Innenstadt ist ein Mikrokosmos wienerischer Genussfreude, und das schon seit Jahrhunderten", sagt Peter Friese, der die gastronomische Ikone führt und das Rauchen in Teilen seiner legendären Bar immer noch erlaubt.

Österreich ist die letzte Bastion für Raucher im Herzen Europas. Und das soll nach dem Willen der konservativ-rechtspopulistischen Regierung unter Bundeskanzler Sebastian Kurz (FPÖ) auch in Zukunft so bleiben. Die Koalition will vielen Gastronomen in der Alpenrepublik einen Herzenswunsch erfüllen, indem sie das Rauchen in Gaststätten weiter erlaubt.

Das schwarz-blaue Bündnis plant nämlich, das 2015 von der rot-schwarzen Vorgängerregierung beschlossene Nichtrauchergesetz in der Gastronomie wieder zu kippen. Es sollte im Mai in Kraft treten. Vor allem die FPÖ versteht sich als Interessenvertretung der Raucher. Die frühere Haider-Partei sieht sich aber auch als Anwalt der direkten Demokratie.

Der Volkswille könnte sich für die Rechtspopulisten aber nun als Bumerang erweisen. Nun könnte ausgerechnet ein Volksbegehren der FPÖ eine herbe Niederlage zuzufügen. Denn offenbar wollen immer mehr Österreicher die Rauchschwaden aus ihren Cafés und Wirtshäusern für immer verbannen. Das von der Wiener Ärzteschaft und der österreichischen Krebshilfe initiierte Volksbegehren ...

