Eine der größten Biotech-Enttäuschungen der letzten Monate ist zweifelsohne Celgene. Ausgehend vom Rekordhoch bei 147,17 Dollar hat die Aktie in der Spitze 50 Prozent an Wert eingebüßt und damit über 53 Milliarden Dollar an Marktkapitalisierung verloren. Das Chartbild hat sich in den letzten Wochen trotz erfreulicher Quartalszahlen weiter dramatisch eingetrübt - die nächsten Unterstützungen aus den Jahren 2013 und 2014 müssen nun dem Druck der Bären standhalten.

