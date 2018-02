Liebe Leser,

die Steinhoff-Aktie konnte sich zuletzt noch einigermaßen gut halten, nachdem der Wert in einen massiven Abwärtstrend bis hin zum drohenden Ausverkauf übergegangen war. Jetzt aber verdunkeln sich die Wolken wieder zusehend. Denn die Aktie hat am Montag weitere Verluste kassiert und notiert auch am heutigen Dienstag mit fast 3 % im Minus. So gibt es fast keine Argumente mehr für eine Rettung vor der Nulllinie. Konkret: Die Aktie ist im unfassbar starken Abwärtstrend. Die einzige ... (Frank Holbaum)

