Liebe Leser,

Leoni konnte nun etwas aufsatteln und nach einem schwachem Kursverlauf in den vergangen Tagen ein sehr wichtiges Zeichen für eine weitere Aufwärtsbewegung setzen. Die Aktie ist nach Meinung von Chartanalysten möglicherweise auf dem Weg, 10 Euro hinzuzugewinnen, was einem Kurspotenzial von annähernd 20 % entsprechen würde. Im Detail: Die charttechnische Aufwärtsfahrt endete kürzlich nach Erreichen des Allzeithochs, das am 29. Januar 2018 beim Stand von 65,54 Euro aufgestellt ... (Frank Holbaum)

