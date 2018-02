Ex-Kommissionschef Barroso, inzwischen Goldman-Berater, hat sich 2017 zweimal mit EU-Funktionären getroffen. Einige Details muten seltsam an.

Es war ein Mittagessen am Rande der Jahrestagung der Weltbank und des Internationalen Währungsfonds im Oktober vergangenen Jahres in Washington, das Fragen aufwirft und den ehemaligen EU-Kommissionspräsidentin und heutigen Berater von Goldman Sachs José Manuel Barroso jetzt in Bedrängnis bringen könnte. Der 61-Jährige traf dort den EU-Kommissionsvize Valdis Dombrovskis. Das geht aus dem Transparenzregister der EU hervor.

Kommissionsmitglieder müssen dort alle Begegnungen mit Wirtschaftsvertretern eintragen, die diese angeregt haben. Nach der Definition der Staatengemeinschaft handelt es sich dabei um Lobbytreffen. Und für Barroso war es nicht das einzige Treffen dieser Art. Dabei hatte der Mann bei seinem Einstieg bei der Investmentbank vor etwa eineinhalb Jahren stets beteuert, nur Berater zu sein und von Lobbyarbeit abzusehen. So versuchte er die damals heftige Debatte über mögliche ethische Konflikte durch seinen Wechsel in die Wirtschaft zu beruhigen.

Doch Barroso hatte nicht nur ein Treffen mit Dombrovskis, sondern auch mit Jyrki Katainen, ebenfalls Vize der EU-Kommission. In einem Brüsseler Hotel in unmittelbarer Nähe des Kommissionsgebäudes kamen beide Ende Oktober 2017 zu einem Gespräch zusammen. "Herr Barroso und ich waren die einzigen Teilnehmer dieses Treffens, bei dem ...

