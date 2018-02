Altkanzler Schröder hofft auf die "kollektive Vernunft" der SPD-Mitglieder: Die Stärke der "Parteien der Mitte" müsse erhalten bleiben.

Der ehemalige Bundeskanzler und frühere SPD-Vorsitzende Gerhard Schröder wirbt eindringlich für die Zustimmung seiner Partei zu einer Neuauflage der großen Koalition. Im Manuskript einer der "Süddeutschen Zeitung" vorliegenden Rede bei der Wirtschaftsveranstaltung "Best Brands 2018" am Mittwoch in München schreibt Schröder, die neue Führung der Sozialdemokraten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...