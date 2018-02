Amazon arbeitet an der Zusammenlegung von Amazon Prime Now und Amazon Fresh, was zu Entlassungen in dem Hauptquartier des Unternehmens führte, brachte Yahoo Finance in Erfahrung. Die laufende Bemühung, Amazon Prime Now und Amazon Fresh zu kombinieren, soll Ende dieses Jahres abgeschlossen sein, hieß es in dem Artikel. Foto © Amazon Prime Now Der Zusammenschluss dieser zwei...

Den vollständigen Artikel lesen ...