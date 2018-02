Der Aktienhandel in Fernost startet am Mittwoch mit leichten Gewinnen. In Japan profitieren Exporttitel von der stabilen Landeswährung.

Der japanische Aktienmarkt ist am Mittwoch mit leichten Kursgewinnen gestartet. In Tokio kletterte der 225 Werte umfassende Nikkei-Index um 0,3 Prozent auf 21.980 Punkte. Händler ...

Den vollständigen Artikel lesen ...