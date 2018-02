DAX - Die Lage spitzt sich zu (Deutsche Bank Morning Daily) Tendenz: Seitwärts / Abwärts Rückblick: Nach der Verteidigung der Unterstützung bei 11.870 Punkten setzte der DAX ab dem 09.02. zu einer Erholung an, die zunächst an den Widerstand bei 12.550 Punkten führte. Nach dem Bruch einer steilen Aufwärtstrendlinie folgte in dieser Woche der Rücksetzer an die Unterstützung bei 12.328 Punkten. Im gestrigen Handel wurde die Marke verteidigt und zunächst Ausgangspunkt einer Erholung bis 12.500 Punkte. Im Bereich dieses Hochs dürfte der Index heute eröffnen. Charttechnischer Ausblick (Stand: 8:22 Uhr): Übergeordnet dominiert weiterhin der Abwärtstrend beim deutschen Leitindex. Kurzfristig zeigen sich Strukturen,...

