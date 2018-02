Die Börse in Frankfurt hat zum Handelsstart am Mittwoch zunächst Kursverluste verzeichnet. Gegen 09:30 Uhr wurde der DAX mit rund 12.457 Punkten berechnet.

Das entspricht einem Minus von 0,25 Prozent im Vergleich zum Handelsschluss am Vortag. An der Spitze der Kursliste stehen die Papiere der Deutschen Börse entgegen dem Trend im Plus. Der Frankfurter Börsenbetreiber hatte am Dienstagabend Geschäftszahlen für das Jahr 2017 vorgelegt. Marktbeobachtern zufolge blieb das Unternehmen hinter den Erwartungen zurück, auch wenn es beim Gewinn und beim Umsatz zugelegt hat.

Die Aktien von Merck, Volkswagen und der Deutschen Post bilden gegenwärtig die Schlusslichter der Liste.