Zürich (awp) - Die Schweizer Börse zeigt sich im frühen Handel am Mittwoch schwächer. Den europäischen Börsen fehlt es in der Einschätzung von Experten an Eigenständigkeit und so folgen diese Märkte der am Vorabend tiefer geschlossenen Wall Street Richtung Süden. Weil zudem Mangel an Nachrichten von Schweizer Unternehmen ...

