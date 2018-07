ZÜRICH (Dow Jones)--Die gute Stimmung am schweizerischen Aktienmarkt hat sich am Freitag fortgesetzt. Das Wachstum der US-Wirtschaft hatte zwar die Markterwartungen leicht verfehlt, gleichwohl wuchs die US-Wirtschaft im zweiten Quartal mit dem höchsten Tempo seit vier Jahren. Parallel blieb die US-Inflation aber abgesehen von Nahrungsmittel- und Energiepreisen moderat. Händler sprachen von einer "Wohlfühlzone" für den Aktienmarkt. Der SMI gewann 0,4 Prozent auf 9.173 Punkte. Unter den 20 SMI-Werten standen sich 16 Kursgewinner und vier -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 39,4 (zuvor: 50,17) Millionen Aktien.

Kaufargumente lieferte der heimische Baustoffkonzern Lafargeholcim. Dieser hatte im zweiten Quartal wieder Fahrt aufgenommen. Sowohl Umsatz als auch operatives Ergebnis legten zu. Unter dem Strich belasteten Restrukturierungskosten das Ergebnis. Die Ziele für das Gesamtjahr bestätigte der Konzern. Von einer soliden Leistung und besser als erwartet ausgefallen Erlösen war bei Vontobel die Rede. Positiv herausgestrichen wurde, dass die nach den eher schwachen Erstquartalszahlen ambitioniert wirkenden Gesamtjahresziele nun voll bestätigt wurden. Die Titel kletterten mit einem Aufschlag von 2,6 Prozent an die Spitze des SMI-Tableaus.

Die stärkste Branche in Europa stellten die Telekommunikationswerte. Bereits am Vortag hatte der Sektor nach positiv aufgenommenen Geschäftszahlen von Telefonica und Orange zu den Gewinnern gehört. Swisscom legten um 1,2 Prozent zu und zählten damit zu den festesten Titeln in der Schweiz. Nach einem positiven Analystenkommentar von CFRA stiegen Roche um 0,7 Prozent. Auf dem derzeitigen Niveau sei die Bewertung der Aktie noch attraktiv, hieß bei den Analysten, die zum Kauf der Papiere rieten.

Abseits der Standardwerte schossen Forbo um über 11 Prozent in die Höhe, nachdem der Hersteller von Bodenbelägen, Bauklebstoffen sowie Antriebs- und Leichtfördertechnik überzeugende Geschäftszahlen vorgelegt hatte.

July 27, 2018

