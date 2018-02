Zürich - Die Schweizer Börse zeigt sich im frühen Handel am Mittwoch schwächer. Den europäischen Börsen fehlt es in der Einschätzung von Experten an Eigenständigkeit und so folgen diese Märkte der am Vorabend tiefer geschlossenen Wall Street Richtung Süden. Weil zudem Mangel an Nachrichten von Schweizer Unternehmen herrscht fehlt es an kursbestimmenden Impulsen.

Im Handel wird auch in den kommenden Wochen mit einer höheren Volatilität gerechnet. Die Investoren würden sensibel auf Bewegungen an den Bond und Währungsmärkten und bei den Konjunkturdaten reagieren, hiess es. Insbesondere die sich verstärkenden Anzeichen für eine höhere Inflation in den USA angesichts anstehender massiver Schuldenaufnahmen seitens des US-Schatzamtes lasteten auf der Stimmung. Zudem würden sich die Anleger vor der Veröffentlichung des Fed-Sitzungsprotokolls heute Mittwochabend zurückhaltend zeigen, obwohl dieses keine Überraschungen bergen sollte.

Der Swiss Market Index (SMI) verliert bis um 09.30 Uhr 0,26% auf 8'957,97 Punkte. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI), der die grossen Werte weniger stark gewichtet, büsst 0,15% auf 1'476,63 ein und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,24% auf 10'307,86 Punkte. Von den 30 wichtigsten Titeln stehen neun in der Pluszone und zwanzig im Minus. Unverändert notieren Bâloise.

