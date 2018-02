St. Gallen - Zu Beginn jeder Neubeschaffung oder Ablösung einer Softwareapplikation stellt sich die Frage, ob eine Standardsoftware oder eine Individualentwicklung in Frage kommt. Für eine Standardsoftware spricht unter anderem, dass die Kosten durch den Anbieter auf mehrere Kunden skaliert werden können und eine schnelle Produktivsetzung möglich ist. Was wäre aber nun, wenn dies auch bei Individuallösungen der Fall wäre? Produktivsetzung in wenigen Monaten und gleichzeitig Skalierung der Kosten?

In einem Individualsoftwareprojekt ist die enge Zusammenarbeit zwischen Anbieter und Kunde unumgänglich. Nur der Kunde weiss wirklich, was er möchte. Der Anbieter muss im Gegenzug die Lösungsmöglichkeiten ausarbeiten und aufzeigen. Richtig spannend wird es in diesem Zusammenhang, wenn der Kunde ein FinTech Start-up ist, für welches offensichtlich time to market ein kritischer Faktor ist.

Framework für Hypothekenlösung

Egeli Informatik hat mit dem FinTech Startup-Unternehmen Finovo AG deren Kernapplikation entwickelt. Die Konzeption und die Vision der Firma Finovo AG sind ebenso genial wie einfach. ...

