Zum Thema E-Mobilität in Unternehmen lädt der Landeverband Erneuerbare Energien NRW (LEE NRW) Unternehmerinnen und Unternehmer am 6. März 2018 in die VillaMedia in Wuppertal ein. Gemeinsam mit der IHK NRW und der EnergieAgentur.NRW präsentiert der Verband Konzepte und Lösungen, wie Unternehmen nachhaltig auf klimafreundliche Mobilität umsteigen können. 16 Experten geben in vier Themenworkshops einen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...