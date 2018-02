Im Geschäftsjahr 2017 wuchs der Umsatz von Sartorius mit einem deutlichen Plus von 9,3 % in konstanten Wechselkursen auf 1.404,6 Mio. Euro. Im Vorjahr waren es 1.300,3 Mio. Euro. Der operative Gewinn stieg auf 353,2 Mio. Euro. Dabei waren das organische Wachstum und der Beitrag aus Akquisitionen etwa gleich groß.

Steigende Nachfrage im Bioprozess-Geschäft

Alle Regionen trugen zur guten Geschäftsentwicklung bei. Am stärksten expandierte Sartorius in der Region Asien/Pazifik mit einem Plus von 22,5% auf 344,6 Mio. Euro. Die Region Europa/Naher Osten/Afrika wuchs um 6,8% auf 604,5 Mio. Euro. In der Region Amerika, in der Sartorius in den vergangenen Jahren besonders stark zugelegt hatte, erhöhte sich der Umsatz im Vorjahresvergleich um 3,5% auf 455,5 Mio. Euro. Der Auftragseingang des Sartorius Konzerns legte im Jahr 2017 mit einem Plus von 13,7% stärker als der Umsatz zu, insbesondere in der zweiten Jahreshälfte zog die Nachfrage im Bioprozess-Geschäft deutlich an.

"Sartorius hat 2017 seinen profitablen Wachstumskurs erfolgreich fortgesetzt, zwei strategisch wichtige ...

Den vollständigen Artikel lesen ...