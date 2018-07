Was für eine Entwicklung beim TecDAX-Biotech-Unternehmen Morphosys. Das Unternehmen ist im Monatsvergleich mit plus 21 Prozent der beste Wert im Index. Und auch im Jahresvergleich ist die Aktie ganz vorne zu finden. Hinter dem Überflieger Wirecard mit plus 141 Prozent rangiert Morphoys mit plus 80 Prozent auf Rang zwei. Erst in dieser Woche hat das Papier wieder ordentlich Gas gegeben, nachdem das Unternehmen eine Lizenzvereinbarung für das Galapagos-Gemeinschaftsprojekt MOR106 mit Novartis melden konnte. Der Vereinbarung zufolge werden alle zukünftigen Forschungs-, Entwicklungs-, Herstellungs- und Vermarktungskosten für MOR106 von Novartis getragen. Zusätzlich zur Finanzierung des aktuellen und zukünftigen Entwicklungsprogramms mit MOR106 durch Novartis erhalten Morphosys und Galapagos gemeinsam eine Vorauszahlung in Höhe von 95 Millionen Euro. Sollten bestimmte entwicklungsbezogene, zulassungsrelevante, kommerzielle und umsatzbezogene Meilensteine erreicht werden, erhalten Morphosys und Galapagos gemeinsam signifikante Meilensteinzahlungen in Höhe von bis zu circa 850 Millionen Euro. Zusätzlich erhalten Morphosys und Galapagos gemeinsam gestaffelte Umsatzbeteiligungen (Tantiemen) im bis zu niedrigen zehnprozentigen bis niedrigen 20-prozentigen Bereich der Nettoumsätze, hieß es in der Mitteilung.

