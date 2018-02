Roland Busch, Technikvorstand und CTO des Münchner Siemens-Konzerns, plädiert für einen besseren Schutz heimischer Technologie und warnt vor einer leichtsinnigen Preisgabe deutscher Stromnetze an ausländische Investoren.

WirtschaftsWoche: Herr Busch, ist Deutschland bei der Weitergabe von Hochtechnologie und geistigem Eigentum manchmal zu nachlässig und naiv?Roland Busch: Ich glaube, dass wir im Großen und Ganzen sehr verantwortungsvoll damit umgehen. Wenn es um Energie-, Kommunikations- und Verkehrsinfrastruktur geht, muss man allerdings darüber diskutieren, inwieweit wir die mit eigener Technologie doch besser in unserer Hand behalten wollen.

Dass sich China an einem deutschen Stromübertragungsnetz beteiligt, geht aus Ihrer Sicht also nicht?Es ist ja nicht nur das. Es geht beispielsweise auch um Router für unsere Telekommunikationsnetze. Da sollte man nicht in erster Linie auf den Preis schauen, sondern darauf, ob sie unseren Standards für Cybersicherheit entsprechen.

Sollte Deutschland bei Übernahmen und Beteiligungen aus China, so wie die Amerikaner, restriktiver sein?Manche Länder sind da durchaus etwas kritischer. Diese Länder verstehen Infrastruktur als ein strategisches Asset, auf das auch die Regierung achtgeben muss. Es geht schließlich um die nationale Sicherheit. Wenn jemand in einem Krisenfall das Energienetz außer Kraft setzen kann, hält er schon alle Trümpfe in der Hand.

Siemens hat gemeinsam mit Konzernen wie Airbus, IBM und Allianz eine Charta für Cybersicherheit verabschiedet. Was soll so eine unverbindliche Absichtserklärung bringen?Die Digitalisierung ist der große transformatorische Trend, und das ist ja auch gut so, denn die Digitalisierung treibt die Produktivität. Das größte Risiko dabei ist aber die Cybersicherheit. Nehmen Sie als Beispiel das autonome Fahren. Das führt zu mehr Sicherheit, könnte aber auch durch Cyberattacken dramatisch konterkariert werden. Darum haben wir uns zusammengesetzt und überlegt, wie wir für mehr Cybersicherheit sorgen können - und das im Übrigen sehr verbindlich: Wir wollen mit der Initiative dafür sorgen, dass Kunden und Verbraucher Vertrauen in die Cybersicherheit unserer Produkte und Lösungen haben. Auch wenn es nie eine hundertprozentige Sicherheit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...