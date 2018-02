Liebe Leser,

Gesundheit ist das höchste Gut! Oftmals wird es als unmoralisch empfunden, in Gesundheitstitel oder Krankenhausbetreiber zu investieren. Dies sehe ich nicht so. Konkurrenz belebt auch hier das Geschäft. Oftmals im Sinne der Patienten. So auch dank Fresenius Medical Care (FMC). Die Produkte des deutschen Gesundheitskonzerns sind vor allem im Bereich der Nieren-Erkrankungen und bei Dialyse-Behandlungen stark.

Das Unternehmen ist der weltweit führende Anbieter von Dialyse-Produkten ... (Jens Gravenkötter)

Den vollständigen Artikel lesen ...