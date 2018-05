Am Donnerstag waren die Aktien von Fresenius Medical Care und des Mutterkonzerns Fresenius stark gefragt. Hinter Merck waren sie auf Platz zwei und drei der stärksten Werte im DAX. Während Fresenius bereits mit dem Ausbruch über die Marke von 68 Euro das Kaufsignal gelang, steht dieses bei der Tochter noch aus. Hier wäre nun der Sprung über die Hürde von 89 Euro wichtig. Heute allerdings notiert das Papier erst einmal darunter. Grund ist, dass die Aktie heute ex Dividende gehandelt wird. Auf der gestrigen Hauptversammlung stimmte die große Mehrheit der Aktionäre für die 21. Dividendenerhöhung in Folge. Die Dividende steigt damit um zehn Prozent von 0,96 Euro auf 1,06 Euro je Aktie.

Den vollständigen Artikel lesen ...