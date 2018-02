Es läuft nicht rund bei Henkel. Vor allem die prestigeträchtige Kosmetiksparte mit Marken wie Schwarzkopf und Schauma schwächelt. Am Donnerstag präsentiert der Düsseldorfer Familienkonzern seine Jahreszahlen.

Seinerzeit schien es, als könnte Henkel-Chef Hans Van Bylen nahtlos in die Fußstapfen seines erfolgreichen Vorgängers Kasper Rorsted treten, der sich im Frühjahr 2016 in Richtung des Sportartikelherstellers Adidas verabschiedet hatte. Mitte 2016, kaum in Amt und Würden, legte der neue Lenker des Düsseldorfer Familienkonzerns einen fulminanten Start hin und erlöste Henkel aus einer jahrelangen Übernahmestarre. Für 3,2 Milliarden Euro schluckte er den US-Waschmittelkonzern The Sun Products Corporation.

Zwar hatten die Düsseldorfer immer mal wieder kleine Firmen übernommen und damit ihr Sortiment in unterschiedlichen Ländern gestärkt. Wirklich zugeschlagen aber hatte der Konzern zuletzt im Jahr 2007 mit dem Kauf der US-Klebstoff-Firma National Starch. Der Coup des 57-jährigen Belgiers nährte zwischenzeitlich die Hoffnung, die Konsolidierung auf den globalen Kosmetik- und Waschmittelmärkten findet doch nicht ohne die Beteiligung des Schwarzkopf-, Pril- und Persil-Herstellers statt. Entsprechend positiv fiel die Reaktion der Börse auf die Übernahme von Sun mit einem Umsatz von rund 1,4 Milliarden Euro in den USA und Kanada aus. Die Henkel-Aktie verlor am Brexit-Tag zwar auch leicht, lag aber deutlich besser als der Markt. Dies sei genau der Schritt, auf den viele schon gewartet hätten, kommentierte Berenberg-Analyst James Targett seinerzeit. Der Konzern nutze seine vorhandenen Mittel und steigere damit seine Präsenz in US-Haushalten - mit entsprechend positivem Ergebnisbeitrag.

Knapp anderthalb Jahre später ist die Euphorie rund um Henkel, Van Bylen und die Aktie verflogen. Der Aktienkurs ist seit Sommer zwar langsam, aber stetig von 130 auf rund 107 Euro in den Keller gerutscht - und das die meiste Zeit gegen den Dax-Trend. Mittlerweile ist der Überflieger zum Underperformer im Leitindex ...

Den vollständigen Artikel lesen ...