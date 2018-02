Ein bereits energieeffizienter Supermarkt in Oldenburg soll nun noch mit weiteren grünen Energielösungen aufgepeppt werden. Dazu zählen eine Photovoltaik-Anlage und ein Speichersystem von SMA sowie Ladesäulen für Elektroautos.Die Coneva GmbH und Danfoss A/S wollen in einem ersten Pilotprojekt demonstrieren, wie der Supermarkt der Zukunft aussehen sollte. Es seien bei dem bereits energieeffizienten Gebäude weitere Maßnahmen geplant. Dazu gehörte die Installation einer Photovoltaik-Anlage mit Systemtechnik von SMA, teilten die Unternehmen am Mittwoch mit. Ein SMA-Speichersystem solle dafür sorgen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...